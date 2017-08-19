 Topal yıkıldı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Topal yıkıldı

    Topal yıkıldı

    Tecrübeli futbolcu hataları sonrası büyük üzüntü yaşadı

    Yenilen ilk golde gereksiz bir kafa pası veren, ikincisinde de Kameni ile anlaşamayan Mehmet Topal maç sonunda çok üzgündü. Öyle ki doping kontrol testi kendisine çıkan tecrübeli futbolcu, üzüntüden 1.5 saat idrar veremedi. Eşi Selda Topal, telefonla moral vermeye çalışırken Kameni de "Birlikte daha yeni oynuyoruz. Senin kadar benim hatam da var" diyerek takım arkadaşına destek çıktı. Topal'ın "Çok üzgünüm, herkes bir şey söylüyor ama taraftar şunu bilsin ki hiçbiri benim kadar üzülemez" dediği kaydedildi.

    Kocaman destek
    Aykut Kocaman da dünkü idmanda 'ı yanına çağırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, bireysel hataları nedeniyle tepki çeken oyuncusuna destek çıktı. Kocaman'ın "Yıllardır bizim en önemli oyuncularımızdan birisin. Hatayı sen değil tüm takım yaptık. Kafana takma" sözleriyle oyuncusunu teselli ettiği belirtildi.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:48
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