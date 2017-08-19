 RVP’yi Soldado sakatlamış! – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    RVP’yi Soldado sakatlamış!

    RVP’yi Soldado sakatlamış!

    Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana bir türlü beklenileni veremeyen Robin 'nin geçtiğimiz yıl forma rekabetine girdiği isimler Fernandao, Sow ve Emenike gibi futbolculardı.

    Hollandalı yıldız da formayı garanti gördüğü için idmanlarda çok rahattı. Ancak Roberto Soldado gibi bir dünya yıldızının gelmesinin ardından 'nin bu kez işi çok ciddiye aldığı belirtildi. Hatta son yaşadığı sakatlığın Soldado transferinden sonra kendisini fazla zorlamasından dolayı oluştuğu belirtildi.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RVP’yi Soldado sakatlamış! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.