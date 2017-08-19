 Mehmet Ekici’ye özel program – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ’ye özel program

    Mehmet Ekici’ye özel program
    Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarına ara vermeden başladı. Vardar'a karşı ilk 11'de başlayanlar yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon ile antrenmana start verdi. 5'e 2 top kapma, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla antrenman tamamlandı. Fernandao ve dönüşü heyecanla beklenen ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:51
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