Makedonların büyük ayıbı

FENERBAHÇE, Vardar maçı için Üsküp'e gittiği andan itibaren Makedon yetkililer, her türlü zorluğu çıkardı. Karşılaşma öncesi statta yapılan idman için 1 saat 15 dakikalık süre belirlediler. 1 saat 10 dakika geçmişken "Haydi çıkıyorsunuz" dediler. Sarı-lacivertliler antrenmanın bir süre daha devam edeceğini belirtti ancak oldukça sert sözlerle bu istek reddedildi. Karşılaşma günü de stada girişte aynı Makedon yetkililer sarı-lacivertli futbolcuları tıpkı tribüne giren taraftar gibi didik didik aramaya kalktı. Ciddi gerginlikler yaşandı