 Makedonların büyük ayıbı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Makedonların büyük ayıbı

    Makedonların büyük ayıbı
    FENERBAHÇE, Vardar maçı için Üsküp'e gittiği andan itibaren Makedon yetkililer, her türlü zorluğu çıkardı. Karşılaşma öncesi statta yapılan idman için 1 saat 15 dakikalık süre belirlediler. 1 saat 10 dakika geçmişken "Haydi çıkıyorsunuz" dediler. Sarı-lacivertliler antrenmanın bir süre daha devam edeceğini belirtti ancak oldukça sert sözlerle bu istek reddedildi. Karşılaşma günü de stada girişte aynı Makedon yetkililer sarı-lacivertli futbolcuları tıpkı tribüne giren taraftar gibi didik didik aramaya kalktı. Ciddi gerginlikler yaşandı
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:48
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