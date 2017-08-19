 İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı

    İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , yeni transfer Giuliano Victor de Paula'yı ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor.

    Teknik direktör , Trabzonspor maçında yine farklı bir 11 sahaya sürecek.

    Süper Lig'in açılış maçında kalede Volkan Demirel'i oynatan deneyimli hoca, Vardar karşılaşmasında Kameni'ye şans tanımıştı. Trabzonspor maçıyla birlikte kale yine Volkan'a emanet olacak.

    Hafta başında transferi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun, Trabzonspor maçında "10 numara" pozisyonunda forma giymesi bekleniyor.

    Kocaman, santrfor bölgesinde ise ağrıları geçen Robin van Persie ile yeni transfer Roberto Soldado arasında tercih yapacak.

    Sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici yarınki maçta da forma giyemeyecek.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:16
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