İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni transfer Giuliano Victor de Paula'yı ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor maçında yine farklı bir 11 sahaya sürecek.
Süper Lig'in açılış maçında kalede Volkan Demirel'i oynatan deneyimli hoca, Vardar karşılaşmasında Kameni'ye şans tanımıştı. Trabzonspor maçıyla birlikte kale yine Volkan'a emanet olacak.
Hafta başında transferi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun, Trabzonspor maçında "10 numara" pozisyonunda forma giymesi bekleniyor.
Kocaman, santrfor bölgesinde ise ağrıları geçen Robin van Persie ile yeni transfer Roberto Soldado arasında tercih yapacak.
Sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici yarınki maçta da forma giyemeyecek.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:16
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Mehmet Ekici’ye özel program
Toplam 4
Yorum
adalet 09 Arkadaş ayağı kırılsa, bu sakatlık bu kadar uzun sürmezdi ya, bu ne sakatlıkmış adam bir tane hazırlık maçı oynadı 10 maçtır sakat
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Cimbom’a bedava golcü
Toplam 25
Yorum
MERT Kayserispor uyanıklık peşinde. Welliton Gençlerbirliğine gitseydi sorun yoktu, GS ile görüşünce kıymete bindi.Bu sene kümeye gidersiniz inş.
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Veysel: Talisca bana yumruk attı
Toplam 7
Yorum
bjk 15p farkla şampiyonuz bu sene yine hafif yumruk vs olur öyle şeyler oyun içinde görmezden gelinir olur biter herkese yapılıyor
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