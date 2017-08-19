 Galibiyet primi son model telefon – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Galibiyet primi son model telefon

    Galibiyet primi son model telefon
    Vardar, Fenerbahçe galibiyetiyle adeta coştu. Yıldızlar karması Kanarya'yı deviren Makedon ekibinde başkan Sergey Samsonenko 90 dakika sonunda soyunma odasına indi. Samsomenko tarihi galibiyetin ardından futbolculara son model cep telefonu vereceğini açıkladı. Bunun üzerine soyunma odasındaki coştu iyice arttı. Vardar Başkanı Samsanenko ayrıca İstanbul'da turun kazanılması ve gruplara kalınması halinde de oyuncu başına 5'er bin euro prim vereceğini belirtti.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galibiyet primi son model telefon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.