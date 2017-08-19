Galibiyet primi son model telefon

Vardar, Fenerbahçe galibiyetiyle adeta coştu. Yıldızlar karması Kanarya'yı deviren Makedon ekibinde başkan Sergey Samsonenko 90 dakika sonunda soyunma odasına indi. Samsomenko tarihi galibiyetin ardından futbolculara son model cep telefonu vereceğini açıkladı. Bunun üzerine soyunma odasındaki coştu iyice arttı. Vardar Başkanı Samsanenko ayrıca İstanbul'da turun kazanılması ve gruplara kalınması halinde de oyuncu başına 5'er bin euro prim vereceğini belirtti.