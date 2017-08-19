Forvette RVP kalede Volkan
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:43
-
Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 40
Yorum
Atillas-BJK Yönetimi itibarsızlaştımaya yönelik bir söylenti
-
Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi
Toplam 6
Yorum
Marangoz budarus ıkıncı hasanalı vakası atıf chaahahchahcahcwaeqaweqeqheu olabılır.
-
Barcelona Arda Turan kararını açıkladı
Toplam 14
Yorum
FUTBOL USA BABASI YASINDA GAZETECIYI BOGAZLADI ANA AVERAT KUFUR EDEN TERBIYESIZ BIR OYUNCUYU AVRUPA TAKIMLARI ALMAZ FB'YE GIDER AZIZ'IN KANKASI
Forvette RVP kalede Volkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.