 Forvette RVP kalede Volkan – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Forvette RVP kalede Volkan

    Forvette RVP kalede Volkan
    TEKNİK direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor maçında yine rotasyona gidiyor. Süper Lig'in açılış maçında kalede Volkan Demirel'i oynatan deneyimli hoca, Vardar karşılaşmasında Kameni'ye şans tanımıştı. Trabzonspor maçıyla birlikte kale yine Volkan'a emanet olacak. Hücumda sakatlığı geçen ve takımla çalışan Robin van Persie oynayacak. Yeni transfer Giuliano da ilk 11'de olacak.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:43
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