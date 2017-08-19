Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı kaydedildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.
İdmanın bir bölümünü sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanlardan Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ile yönetim kurulu üyesi Barış Aydil'in de izlediği belirtildi.
Sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin, takımdan ayrı özel programlar dahilinde çalıştığı vurgulandı.
Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdiği kaydedildi.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:40
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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