 Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , maçına hazır

    Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

    , Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı kaydedildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

    İdmanın bir bölümünü sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanlardan Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ile yönetim kurulu üyesi Barış Aydil'in de izlediği belirtildi.

    Sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin, takımdan ayrı özel programlar dahilinde çalıştığı vurgulandı.

    maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdiği kaydedildi.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.