Fenerbahçe, CAS'ta umduğunu bulamadı

UEFA'ya konuyla ilgili yapılan başvurunun ardından sonuç alamayan Fenerbahçe, UEFA'nın tahkim kuruluna başvurmuş ama beklediği olumlu yanıtı alamamıştı.

Sarı lacivertliler son olarak CAS'a yapılan başvuru sonrası devam eden iki yıllık hukuki mücadelede, 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'in kendilerine karşı, daha önce dopingli çıkmış oyuncu oynattığını öne sürmüş, hem UEFA, hem Shakhtar Donetsk, hem de futbolcu aleyhine yargı süreci başlatmıştı.

Lozan'daki yüksek mahkeme CAS, UEFA Tahkim Kurulu'nun aldığı kararı onarken, Türk ekibinin yaptığı başvuruya olumsuz yanıt verdi.



Kararda futbolcunun resmen dopingli çıkmasının, forma giydiği bu maçın sonrasına denk gelmesi, söz konusu maç öncesi dopingli olduğuna yönelik bilgilerin yalnızca basın kaynaklı olduğuna ve yasaklı olarak karşılaşmaya çıkmadığına dikkat çekildi.



CAS kararları şu şekilde duyuruldu:



1- Fenerbahçe'nin UEFA Tahkim Kurulu'nun kararına yaptığı itiraz reddedildi.

2- UEFA Tahkim Kurulu'nun almış olduğu karar onaylandı.

3- Dava masrafları, temyize başvuran taraf (Fenerbahçe) tarafından ödenecek.

4- Fenerbahçe, bu yargılamanın masraflarına şu miktarlarda katkı sağlayacak: UEFA'ya 4 bin İsviçre Frangı, Shakhtar Donetsk'e 4 bin İsviçre Frangı, Fred'e 12 bin İsviçre Frangı.