F.Bahçe, Paletta ile el sıkıştı
İtalyan basını, Milan’dan ayrılmayı kafasına koyan 31 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığını yazdı.
Milan'da bir başka stoper Gustavo Gomez ile yaptığı pazarlıklardan sonuç alamayan Fenerbahçe yönetiminin, 31 yaşındaki Paletta'nın transferini tamamladığı kaydedildi. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Gabriel Paletta'nın yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği vurgulandı.
'Duvar' lakaplı Paletta, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 32 maçta forma giyip 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
10 kırmızı!
Kariyerinde toplam 10 kırmızı kartı olan Paletta, 5'ini geçen sezon gördü.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:39
-
RVP’yi Soldado sakatlamış!
Toplam 2
Yorum
ihtiyar fenerli RVP nin sakatlığı ne zaman geçecekde takıma katkı sağlayacak doğrusu merak konusu bu.
-
Denayer transferi hakkında konuştu
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Bu tip oyuncularla vakit kaybetmek doğru değil.
-
Carole Fransa yolcusu
Toplam 3
Yorum
Meth35 bütün sezon linnes ve carole ile olmaz sol beke asamoah şart yedeği linnes olur.stoperede vida alınmalı bence denayeri bende çok seviyorum ama klübü sıkıntı çıkarıyor.
F.Bahçe, Paletta ile el sıkıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.