 F.Bahçe, Paletta ile el sıkıştı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe, ile el sıkıştı

    F.Bahçe, Paletta ile el sıkıştı

    İtalyan basını, Milan’dan ayrılmayı kafasına koyan 31 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığını yazdı.

    Takıma acil olarak stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu. Calciomercato internet sitesinin haberine göre, sarı-lacivertliler, Milan'dan ayrılması beklenen İtalyan savunma oyuncusu Gabriel ile anlaşma sağladı.

    Milan'da bir başka stoper Gustavo Gomez ile yaptığı pazarlıklardan sonuç alamayan Fenerbahçe yönetiminin, 31 yaşındaki Paletta'nın transferini tamamladığı kaydedildi. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Gabriel Paletta'nın yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği vurgulandı.

    'Duvar' lakaplı Paletta, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 32 maçta forma giyip 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    10 kırmızı!
    Kariyerinde toplam 10 kırmızı kartı olan Paletta, 5'ini geçen sezon gördü.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:39
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