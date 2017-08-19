 ‘En iyi forvetimiz Topal’dı’ – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ‘En iyi forvetimiz Topal’dı’

    ‘En iyi forvetimiz Topal’dı’
    Makedon basını, Vardar'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmesi üzerine adeta bayram yaptı. Gollerin, Mehmet Topal'ın geri pası ve aşırtmasıyla gelmesi üzerine "En iyi forvetimiz Mehmet Topal'dı" yorumları yapıldı. Sloboden Pecat "Fenerbahçe dizlerinin üzerinde, Vardar Türk devini yıktı" manşetini attı. Makedonski Sport ise "Vardar, Fener'i söndürdü, süper galibiyet" cümlelerine yer verdi.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:57
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