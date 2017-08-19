En büyük takıma geldik
SARI-lacivertlilerin süper transferleri Mauricio İsla, Roberto Soldado ve Giuliano için dün imza töreni düzenlendi.
GİULİANO: 'KUPALAR İÇİN BURADAYIM'
Fenerbahçe'nin teklifini duyunca kabul etmiştim. Son dakikaya kadar buraya gelmek için mücadele ettim. Daha yüksek teklifler aldım ancak Fenerahçe'nin büyüklüğünü ve kupa hedeflerini bildiğim için burayı seçtim. Aykut Kocaman ile yaptığımız telefon görüşmesi de etkili oldu. Alex bu kulübün efsanesi ama ben Giuliano'yum. Beklentilerin farkındayım.
SOLDADO: 'ÇOK GOL ATACAĞIM'
Futbolu seven herkes F.Bahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilir. Türkiye'de F.Bahçe'nin yeri açık şekilde belli oluyor. İstanbul'a adım attığımdan beri çok mutluyum. Bana gösterilen sevginin karşılığını sahada vereceğim, çok gol atmak istiyorum. Çok çalışıp iyi bir sezon geçirmemiz gerekiyor.
MAURİCİO İSLA: 'EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'
F.Bahçe'ye transfer olmak kariyerimde ileri doğru bir adım. Türkiye'nin en önemli takımına geldim. Geleneklerine bağlı bir kulübün formasını giyiyorum. Takımla bütünleşmemi hızlı bir şekilde sağladım. Bundan sonra elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sağ bek oynamak tercihim ama orta sahada da forma giyerim.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:29
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