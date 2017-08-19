Bu turu gececeğiz
Kaptan Volkan Demirel, dünkü idmanda takım arkadaşlarını topladı, “Önce Trabzonspor’u yeneceğiz, sonra da Vardar’ı eleyeceğiz” dedi. Kenetlenen futbolcular zafer yemini ettiler
'HERKES TOPARLANSIN'
Volkan Demirel'in kendi dahil birçok futbolcunun sezona formsuz başladığını belirtiği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun "Başta ben olmak üzere herkes toparlansın. Lig başladı, Avrupa maçları başladı. Başta yaptığımız hatalar sonrası yarıştan erken kopuyoruz. Dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi. Takımın diğer tecrübeli isimleri de Volkan'a destek verirken, saha içi liderliğini kısa sürede üstlenen 'nın da uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Emre BOL
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:31
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