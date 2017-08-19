 Bu turu gececeğiz – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Bu turu gececeğiz

    Bu turu gececeğiz

    Kaptan , dünkü idmanda takım arkadaşlarını topladı, “Önce Trabzonspor’u yeneceğiz, sonra da Vardar’ı eleyeceğiz” dedi. Kenetlenen futbolcular zafer yemini ettiler

    Kanarya'da 2-0'lık şok Vardar yenilgisi camiayı üzdü. Karşılaşma boyunca oyuna hükmeden sarı-lacivertliler gol üretemezken, Mehmet Topal, Skrtel, Kameni'nin bireysel hatalarından kendi kalesini kapatamadı. Rövanş öncesi turu zora sokan futbolcular pes etmiş değil. Kaptan Volkan Demirel dünkü antremanda arkadaşlarını topladı. Oyuncular, kendi aralarında sorunları da tartıştıkları bir toplantı gerçekleştirdiler. Volkan'ın "Sezona iyi başlamadık. Bu durumu düzeltmek bizim elimizde. Önce Trabzonspor'u yeneceğiz sonra da evimizde taraftarımızla birlikte Vardar'ı eleyeceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

    'HERKES TOPARLANSIN'
    'in kendi dahil birçok futbolcunun sezona formsuz başladığını belirtiği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun "Başta ben olmak üzere herkes toparlansın. Lig başladı, Avrupa maçları başladı. Başta yaptığımız hatalar sonrası yarıştan erken kopuyoruz. Dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi. Takımın diğer tecrübeli isimleri de Volkan'a destek verirken, saha içi liderliğini kısa sürede üstlenen 'nın da uyarılarda bulunduğu belirtildi.

    Emre BOL
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:31
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