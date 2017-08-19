Aykut Kocaman'a ağır sözler

"10 Numara Muhabbet" kanalında ligin favorileri hakkında konuşan Çakar, "Şu anda baktığın vakit, ilk 3 sıraya Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'i yazarım hazırlık anlamında. Giuliano gelir Alex gibi oynar, Soldado gelir 10-15 gol atar, o zaman işler değişir. Ancak şu anki kadroya göre bu iş zor" diye konuştu.



"AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE'DE ANCAK SEKRETER OLUR"

Fenerbahçe'de kötüleyebileceği tek adamın Aykut Kocaman olduğunu söyleyen Çakar, BİP uygulamasında bulunan "10 Numara Muhabbet" ekranında Kocaman için çok çarpıcı sözler sarfetti. Çakar, "Aykut hoca, büyük takım hocası falan olamaz. Bunu bu sezonki bu kısa sürede gördüm. Aldığı oyuncular kötü. Dirar'ın Lens'ten fazlası ne? Isla'nın Şener'den fazlası ne? Şili takımında banko oynayan Medel, belki de Beşiktaş'ta oynayamayacak. Isla milli takımda oynasa ne olacak? Aykut Kocaman değerlendiremiyor. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin hocası olamaz anca sekreteri olur" açıklamasında bulundu.



"AYKUT KOCAMAN'IN HEYECANI YOK"

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük kariyerini değerlendiren Ahmet Çakar, Kocaman'ın performansını, "Genel performans: 5, futbol bilgisi: 6, duruşu: 3, basın ilişkileri: 8, taraftarın gözünde: 7, para performansı: 10, yaşam tarzı: 10 karizması: 5 değeri: 6, iz bırakması: 8, ortalama: 7" şeklinde puanladı.



Aykut Kocaman'ın bu zamana kadar büyük bir başarı elde edemediğini söyleyen Çakar, "Aykut Kocaman bu zamana kadar ne yaptı? Heyecanı yok, ruhu yok, soğuk. Oyuncuyu motive edemez. Karizmatik bir adam değil. Bir Tudor'a bak, bi Aykut hocaya. Tudor Türkiye'deki en karizmatik teknik direktör" şeklinde konuştu.



"MEHMET TOPAL'IN SADECE BİR KUSURU VAR"

Fenerbahçeli oyuncu Mehmet Topal'ı da değerlendiren tecrübeli spor yazarı, milli oyuncuyu "Genel performans: 9, futbol bilgisi: 9, duruş: 10, basın ilişkileri: 10, taraftarın gözünde: 9, para performansı: 9, yaşam tarzı: 10, karizması: 5, değeri: 8, iz bırakması: 5 ortalama: 8.4" şeklinde puanlandırdı.

Mehmet Topal'ın iz bırakamadğını söyleyen Çakar, "Mehmet Topal'ın sadece bir kusudu var !.. Taraftara oynamıyor. İşini yapıyor. Futbolu bıraktığında kimse tanımaz. Örneğin, Alex 100 yaşına da gelse Türkiye'ye geldiğinde tanırlar" diye konuştu.



"DEMİRÖREN'İN YERİNDE BAŞKASI OLSA, SOYUP SOĞANA ÇEVİRİR"

Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören hakkında da konuşan Çakar, "İhaleyi iyi yaptılar, sponsor buldular. Sponsorlardan diğer başkanlar ve yönetimler 10 lira alırken, Demirören yönetimi 20 alıyor. Demirören'i en ağır eleştiren adamım ama TFF'nin başına başka birini koy, soyup soğana çevirir" dedi.



DEMİRÖRENİ PUANLADI

Demirören'in futbol bilgisinin iyi olduğunu söyleyen Çakar, "Lucescu'yu getirmek bile futbol bilgisini kanıtlar. Macera aramadılar" diye konuştu.

Ahmet Çakar, Yıldırım Demirören'i puanladı: "Genel performans: 7, futbol bilgisi: 8, duruşu: 7, basın ilişkileri: 9, taraftarın gözünde: 4, para performası: 5, yaşam tarzı: 9, karizması: 7, değeri: 8, iz bırakması: 6, ortalama: 7"



"KOLAY MAÇ YOK"

Ahmet Çakar son olarak ikinci hafta maçlarını değerlendirdi. Karabük-Başakşehir maçında Başakşehir'in favori olduğunu söyleyen Çakar, "Her ne kadar Başakşehir favori olsa da anadoluda kolay maç yok. Başakşehir ağırlıklı beraberlik ön görüyorum. Osmanlıspor-Galatasaray maçında Galatasaray'dan farklı bir galibiyet bekliyorum. Osmanlı çok kötü takım. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ise 3 ihtimal de birbirine çok yakın. Fenerbahçe kazanırsa rahatlar. Ama Trabzonspor da kazansa, berabere de bitse şaşırmam" diyerek sözlerini noktaladı.