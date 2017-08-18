 Yine Palabıyık – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Yine Palabıyık

    Yine Palabıyık

    Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine atandı. Ankara bölgesi hakemi üst üste 3. kez iki takım arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.

    Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Kadıköy'de pazar günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Olguncak üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak. üst üste 3. kez Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçta görev yapacak. Geçen sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki iki maça da Palabıyık atanmıştı. Ankara bölgesi hakemi, iki maçta 1 kez kırmızı, 15 kez de sarı kartına başvurdu. Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalardan ilkinde Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederken, Kadıköy'de oynanan mücadele ise 1-1 sonuçlandı.

    YUSUF'A KIRMIZI KART
    İlk maçta Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan, 27'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ayrıca bordo-mavili ekipten 2, Fenerbahçe'den de 4 futbolcu sarı kart gördü. İkinci karşılaşmada ise Palabıyık, Fenerbahçe'den 4, Trabzonspor'dan ise 5 futbolcuya sarı kart gösterdi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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