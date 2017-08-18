Yine Palabıyık
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine Ali Palabıyık atandı. Ankara bölgesi hakemi üst üste 3. kez iki takım arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.
YUSUF'A KIRMIZI KART
İlk maçta Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan, 27'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ayrıca bordo-mavili ekipten 2, Fenerbahçe'den de 4 futbolcu sarı kart gördü. İkinci karşılaşmada ise Palabıyık, Fenerbahçe'den 4, Trabzonspor'dan ise 5 futbolcuya sarı kart gösterdi.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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