Vardar yarası!

Kanarya üstün oynadığı maçta kale önünde etkili olamadı. Vardar, Barseghyan ve Mehmet Topal’ın (kk) golleriyle avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Ligi Play- Off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Makedonya ekibi Vardar'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, maçın büyük bölümünde üstün oynamasına rağmen Barseghyan ve Mehmet Topal'ın kendi kalesine attığı gollere engel olamayınca tur ümitlerini Kadıköy'e bıraktı. 6'da Ozan Tufan'ın gelişine vuruşunda top kaleci Gacevski'de kaldı. 8'de Hasan Ali'nin ortasında altı pasta Ahmethan çok uygun pozisyondaydı. Ancak tecrübesizliğinin kurbanı oldu, mutlak fırsat kaçtı. 16'da Valbuena'nın pasıyla buluşan Şener bu kez kaleyi yokladı. Top üstten auta çıktı. 20'de yok yere rakibe golü ikram ettik. Mehmet Topal'ın kısa düşen kafa topuyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Barseghyan, Skrtel'i de geçip golü attı: 1-0. 28'de Sonrasında Dirar'ın çok sert şutunda kaleci Gacevski topu aynı güzellikte kornere çeldi. İlk yarı 1-0 sona erdi.



JOSEF 90+3'TE KIZARDI

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Fenerbahçe, ileri uçta beklenen etkinliği bir türlü sağlayamadı. İyi kapanan Vardar, uzatma anlarında Mehmet Topal ile Kameni'nin ortaklaşa hatasında Topal'ın kendi kalesine gönderdiği topla gruplara kalma yolunda avantaj yakaladı: 2-0. Josef, 90+3'te rakibine sert girip direkt kırmızı kart gördü. Fenerbahçe tur şansını resmen ateşe attı.