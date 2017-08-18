Vardar yarası!
Kanarya üstün oynadığı maçta kale önünde etkili olamadı. Vardar, Barseghyan ve Mehmet Topal’ın (kk) golleriyle avantaj yakaladı
JOSEF 90+3'TE KIZARDI
İkinci yarıda beraberlik için bastıran Fenerbahçe, ileri uçta beklenen etkinliği bir türlü sağlayamadı. İyi kapanan Vardar, uzatma anlarında Mehmet Topal ile Kameni'nin ortaklaşa hatasında Topal'ın kendi kalesine gönderdiği topla gruplara kalma yolunda avantaj yakaladı: 2-0. Josef, 90+3'te rakibine sert girip direkt kırmızı kart gördü. Fenerbahçe tur şansını resmen ateşe attı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:41
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
Vardar yarası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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