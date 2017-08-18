"Vardar Fener'i söndürdü"
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'ın sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmesi ülke basınında geniş yer buldu.
Haberi "Vardar Fener'i söndürdü" başlığıyla veren "Makedonski sport" gazetesi, iki gollü galibiyet için "süper" yorumunu yaptı. Fenerbahçe'yi ilk maçta mağlup eden Vardar'ın gruplara kalmak adına önemli bir şans yakaladığını yazan gazete, ev sahibi ekibin mücadele boyunca temkinli ve akıllı oynadığını kaydetti.
"Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye ders verdi" başlığını kullanan "Vecer" gazetesi, Makedon temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etmesine bir adım kaldığını okuyucularıyla paylaştı.
"Sloboden Pecat" gazetesi ise "Fenerbahçe dizlerinin üzerinde, Vardar Türk devini yıktı" başlığını kullandığı haberinde, kırmızı-siyahlı ekibin rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladığını aktardı. Haberde, "Kulüp tarihindeki en büyük başarıya imza atan Vardar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalma adına büyük şans yakaladı." denildi.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:45
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Vardar yarası!
Toplam 72
Yorum
sami topal diyor ki golu ben attim, rakip takimin tabelasina yazmislar. olur mu oyle sey, o kadar da cabaladim yani,
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 9
Yorum
Galatasaray 1905 Abi efsane fikir ya süper düşünmüşler olimpiyatlarin Ronaldo su gibi adam alırlarsa bütün takımlar için iyi olur lig için efsane olur
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Demba Ba’ya ‘temiz’ kağıdı
Toplam 13
Yorum
bjk neyn kafası bu 17 yabancı vaken bazıları yabancı sınrını bılmıyor herhalde
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