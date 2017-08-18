Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Dün akşamki Vardar maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sakatlıkları yüzünden bir süredir forma giyemeyen Fernandao ve Mehmet Ekici ise takımdan ayrı özel programlar uyguladı.

Sarı-Lacivertli ekipte Trabzonspor maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla tamamlanacak.