Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi
Süper Lig'in 2'inci haftasında Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Dün akşamki Vardar maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Sakatlıkları yüzünden bir süredir forma giyemeyen Fernandao ve Mehmet Ekici ise takımdan ayrı özel programlar uyguladı.
Sarı-Lacivertli ekipte Trabzonspor maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla tamamlanacak.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:44
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Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi
Toplam 3
Yorum
MEHMET YETER ARTIK!... ŞU RVP, JOSEF, ŞENER, OZAN, SAMED VE AHMETHAN'I GÖNDERİN GİTSİNLER.
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İstanbul'da geçeriz
Toplam 10
Yorum
ali arabacı FB gruplara kalacaktır BJK taraftarıyım ama inanıyorum
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Trabzon hazırlıklarına ara vermeden devam edildi
Toplam 3
Yorum
OG Beşiktaş a önce evet sonra hayır diyen Mehmet Ekici den hayır gelmez artık. Baknz Mehmet Topuz, Volkan Şen, Ozan Tufan , R V Persie vb....
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