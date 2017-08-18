Taraftardan takıma sürpriz...

Göztepe maçında lige beraberlik ile başlayan, Vardar karşısında şok yenilgi alan takımlarına destek olmak için harekete geçen sarı-lacivertli taraftarlar, Trabzonspor maçında tribünleri dolduracak. Edinilen bilgiye göre düne kadar kombineler hariç 22 bine yakın bilet satılırken; bugün yüksek bir talep olduğu ve biletlerin tamamının tükenme aşamasına geldi.



Taraftarlar takıma destek olmak için Trabzonspor ve hafta içinde de Vardar rövanşında takımı yalnız bırakmayacak. Bu arada maç öncesinde takımı tribünlere çağırıp şampiyonluk sözü almaya hazırlanılıyor. Takımın emektar ve fedakar oyuncuları Mehmet Topal, Volkan Demirel gibi isimler ise ayakta alkışlanıp moral verilecek.



"BU AYIBI KADIKÖY'DE TEMİZLEYECEĞİZ..."

Öte yandan Vardar maçı camiayı şoke ettiği gibi bu yenilgiye en çok üzülen isimler arasında futbolcular geliyor. Bu durumu kendilerine yakıştıramayan oyuncuların, yenilginin şokunu atlattıktan sonra aralarında toplandıkları ve motive edici konuşmalar yaptıkları öğrenildi. Gerek dün gece yolda, gerekse bu sabahki antrenmanda birbirlerini teselli eden futbolcuların; "Gece boyunca gözümüze doğru dürüst uyku girmedi. Bu sonuçlar bize yakışmıyor. Taraftarların başını öne eğdirmememiz lazım. Daha iyi olmamız ve oyunun karşılığını almamız lazım. Bugünler çabuk atlatmamız lazım. Şanssızlıklar da inşallah son bulacak, çıkışa geçeceğiz. Önce Trabzon sonra Vardar maçını üst süte kazanmalıyız. Bu ayıbı Kadıköy'de temizlemeliyiz" şeklinde konuştukları öğrenildi.