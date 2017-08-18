 Şener’in penaltı isyanı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şener’in penaltı isyanı

    Şener’in penaltı isyanı
    Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu , 4'üncü dakikada rakip ceza sahasındaki poziyonda penaltı bekledi. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Şener, rakibinin yanından geçerken yerde kaldı. F.Bahçeli oyuncu hakeme pozisyonun penaltı olduğunu söylese de Banti'nin kararı devam oldu.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şener’in penaltı isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.