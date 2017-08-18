 Ozan Tufan'a tepki! – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'a tepki!

    Ozan Tufan'a tepki!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avupa Ligi Play-Off Turu'nda Vardar ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar oyundan çıktığı sırada 'a tepki gösterdi.

    Bir önceki turda Sturm Graz ile İstanbul'da karşılaşan F.Bahçe'de oyundan çıkarken ıslaklanan Ozan, Makedonya'da da aynı şoku yaşadı.

    Graz maçında 82. dakikada kenara gelen , Vardar maçında da aynı dakikada oyundan alındı.

    Fenerbahçeli taraftarlar, Ozan'ın oyundan çıktığı sırada, sarı-lacivertli futbolcuyu yuhaladı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ozan Tufan'a tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.