Ozan Tufan'a tepki!
Fenerbahçe'nin UEFA Avupa Ligi Play-Off Turu'nda Vardar ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar oyundan çıktığı sırada Ozan Tufan'a tepki gösterdi.
Graz maçında 82. dakikada kenara gelen Ozan Tufan, Vardar maçında da aynı dakikada oyundan alındı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Ozan'ın oyundan çıktığı sırada, sarı-lacivertli futbolcuyu yuhaladı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
-
Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
-
Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
-
Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
Ozan Tufan'a tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.