 Orellana yolda – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    yolda

    Orellana yolda

    İspanyol basını, Fenerbahçe’nin 31 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralama konusunda Valencia ile görüşmelerde önemli mesafe kat ettiğini yazdı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği Fabian Orellana'nın kiralanması konusunda önemli aşama kaydetti. Hücuma dönük bir kanat oyuncusu takviyesi planlayan sarı-lacivertli takımın, bonservisi Valencia'da bulunan Şilili oyuncu için yürüttüğü görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. B yaşındaki 'yı kiralık olarak kadrosuna katma konusunda Valencia ile büyük ölçüde el sıkışıldığı ifade edildi.

    LA LİGA'DA 8 GOLE KATKI
    Şili Milli Takımı'nda da forma giyen Fabian Orellana, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo ve Valencia takımlarında geçirdi. La Liga'da 24 karşılaşmada süre alan tecrübeli isim, bu süreçte takımları adına 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Granadave Udinese kulüplerinde de top koşturan Şilili sağ kanadın Valencia ile 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri ise transfermarkt verilerine göre 3 milyon euro civarında.

    MENAJERİ TÜRKİYE'DE
    İspanya'da yayınlanan El Desmarque ve Superdeporte, Fabian Orellana'nın menajerinin Fenerbahçe'yle sözleşme görüşmeleri için Türkiye'de olduğunu ve anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu iddia etti. 31 yaşındaki oyuncu için Superdeporte gazetesi, satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralamanın söz konusu olduğunu yazdı. Haberin detayında oyuncunun temsilcilerinin bu hafta başında Valencia'da bazı görüşmeler yaptığına da değinildi.

    KADROYA ALINDI AMA...
    Fabian Orellana, Valencia'nın Las Palmas'la yapacağı maçın kadrosuna alındı. Valencia'nın Teknik Direktörü Marcelino Garcia Toral, dün yaptığı basın toplantısında, "Orellana kadroya alında ancak durumunu biliyor. Gidip gitmeyeceği gerçeği hakkındaki fikrimi değiştirmeyecek" dedi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:40
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