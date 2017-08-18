Orellana yolda
İspanyol basını, Fenerbahçe’nin 31 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralama konusunda Valencia ile görüşmelerde önemli mesafe kat ettiğini yazdı
LA LİGA'DA 8 GOLE KATKI
Şili Milli Takımı'nda da forma giyen Fabian Orellana, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo ve Valencia takımlarında geçirdi. La Liga'da 24 karşılaşmada süre alan tecrübeli isim, bu süreçte takımları adına 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Granadave Udinese kulüplerinde de top koşturan Şilili sağ kanadın Valencia ile 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri ise transfermarkt verilerine göre 3 milyon euro civarında.
MENAJERİ TÜRKİYE'DE
İspanya'da yayınlanan El Desmarque ve Superdeporte, Fabian Orellana'nın menajerinin Fenerbahçe'yle sözleşme görüşmeleri için Türkiye'de olduğunu ve anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu iddia etti. 31 yaşındaki oyuncu için Superdeporte gazetesi, satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralamanın söz konusu olduğunu yazdı. Haberin detayında oyuncunun temsilcilerinin bu hafta başında Valencia'da bazı görüşmeler yaptığına da değinildi.
KADROYA ALINDI AMA...
Fabian Orellana, Valencia'nın Las Palmas'la yapacağı maçın kadrosuna alındı. Valencia'nın Teknik Direktörü Marcelino Garcia Toral, dün yaptığı basın toplantısında, "Orellana kadroya alında ancak durumunu biliyor. Gidip gitmeyeceği gerçeği hakkındaki fikrimi değiştirmeyecek" dedi.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:40
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
Orellana yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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