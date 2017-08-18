Ne yaptın ya Topal!
F.Bahçe'nin tecrübeli ismi Mehmet Topal, dün akşam yaptığı kritik hatalarla takımının mağlubiyetinde başrol oynadı.
Topal, deplasmandaki maçta stoper mevkiinde görev yaptı. Bu bölgeye pek alışık olmayan Topal, sarı-lacivertlilerin yediği iki golde de hatalı geri paslarıyla takımının 2-0 mağlup olmasına neden olan isimlerin başında geldi.
İlk golde hatalı kafa pasında Skrtel kayarak düşünce F.Bahçe de 1-0 mağlup duruma düştü. Maçın bitmesine dakikalar kala yine Topal, bu kez kafasıyla topu kaleci Kameni'nin üzerinden filelere göndererek skorun 2-0 gelmesine neden oldu. Topal, maçı sonu büyük üzüntü yaşadı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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