Ne yaptın ya Topal!

Topal, deplasmandaki maçta stoper mevkiinde görev yaptı. Bu bölgeye pek alışık olmayan Topal, sarı-lacivertlilerin yediği iki golde de hatalı geri paslarıyla takımının 2-0 mağlup olmasına neden olan isimlerin başında geldi.

İlk golde hatalı kafa pasında Skrtel kayarak düşünce F.Bahçe de 1-0 mağlup duruma düştü. Maçın bitmesine dakikalar kala yine Topal, bu kez kafasıyla topu kaleci Kameni'nin üzerinden filelere göndererek skorun 2-0 gelmesine neden oldu. Topal, maçı sonu büyük üzüntü yaşadı.