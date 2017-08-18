 Ne yaptın ya Topal! – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Ne yaptın ya Topal!

    Ne yaptın ya Topal!

    F.Bahçe'nin tecrübeli ismi , dün akşam yaptığı kritik hatalarla takımının mağlubiyetinde başrol oynadı.

    Topal, deplasmandaki maçta stoper mevkiinde görev yaptı. Bu bölgeye pek alışık olmayan Topal, sarı-lacivertlilerin yediği iki golde de hatalı geri paslarıyla takımının 2-0 mağlup olmasına neden olan isimlerin başında geldi.

    İlk golde hatalı kafa pasında Skrtel kayarak düşünce F.Bahçe de 1-0 mağlup duruma düştü. Maçın bitmesine dakikalar kala yine Topal, bu kez kafasıyla topu kaleci Kameni'nin üzerinden filelere göndererek skorun 2-0 gelmesine neden oldu. Topal, maçı sonu büyük üzüntü yaşadı.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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