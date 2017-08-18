 Kameni’den kötü siftah! – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Kameni’den kötü siftah!

    Kameni’den kötü siftah!
    F.Bahçe'nin Malaga'dan transfer ettiği Carlos Kameni, sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk resmi maçta iki gol yedi. İlk 11'de maça başlayan Kamerunlu, Barseghyan'ın sert şutunda çaresiz kaldı. 90+2'de ise Topal'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ikinci golü kalesinde gördü.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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