Kadroda Kocaman sürpriz

Sarı-lacivertli hoca; Isla, Neustadter ve Volkan’ı kesip, Şener, Ozan ve Kameni’ye görev verdi. Forvette de Ahmethan oynadı

Teknik direktör Aykut Kocaman, Vardar'a karşı sürpriz bir kadroyla sahaya çıktı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Isla'yı Vardar'a karşı dinlendirirken sağ bekte Şener Özbayraklı'ya şans verdi.



Stoperde Neustadter'in yerine Mehmet Topal oynarken, Topal'ın esas mevkisi ön liberoda ise Ozan Tufan forma giydi.



Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Van Persie'nin yerine ileri uçta Ahmethan forvet olarak maça başlarken merakla beklenen kalede kim oynayacak sorusunun cevabı ise Kameni oldu.