 Kadroda Kocaman sürpriz – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kadroda Kocaman sürpriz

    Kadroda Kocaman sürpriz

    Sarı-lacivertli hoca; Isla, Neustadter ve Volkan’ı kesip, Şener, Ozan ve Kameni’ye görev verdi. Forvette de Ahmethan oynadı

    Teknik direktör Aykut Kocaman, Vardar'a karşı sürpriz bir kadroyla sahaya çıktı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Isla'yı Vardar'a karşı dinlendirirken sağ bekte Şener Özbayraklı'ya şans verdi.

    Stoperde Neustadter'in yerine Mehmet Topal oynarken, Topal'ın esas mevkisi ön liberoda ise Ozan Tufan forma giydi.

    Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Van Persie'nin yerine ileri uçta Ahmethan forvet olarak maça başlarken merakla beklenen kalede kim oynayacak sorusunun cevabı ise Kameni oldu.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadroda Kocaman sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.