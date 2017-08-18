Kadroda Kocaman sürpriz
Sarı-lacivertli hoca; Isla, Neustadter ve Volkan’ı kesip, Şener, Ozan ve Kameni’ye görev verdi. Forvette de Ahmethan oynadı
Stoperde Neustadter'in yerine Mehmet Topal oynarken, Topal'ın esas mevkisi ön liberoda ise Ozan Tufan forma giydi.
Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Van Persie'nin yerine ileri uçta Ahmethan forvet olarak maça başlarken merakla beklenen kalede kim oynayacak sorusunun cevabı ise Kameni oldu.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:30
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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