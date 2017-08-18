İstanbul'da geçeriz

Fenerbahçe’nin tecrübeli hocası, “2-0’lık yenilgi işimizi zorlaştırdı. Turu İstanbul’a bıraktık. İstanbul’da turu geçeceğiz. Avrupa Ligi’ne devam etmek istiyoruz” dedi

Fenerbahçe, Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbul'daki rövanşta turu geçeceklerine inandığını söyledi. Maç boyunca doğru bir şekilde oynamaya çalıştıklarını belirten Kocaman, organize atağı olmayan bir rakibe 2-0 mağlup olmalarının, kendileri için iç acıtıcı bir durum olduğunu kaydetti. Zorlu Trabzonspor maçı öncesinde Makedonya'dan avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflediklerini ancak 2-0'lık yenilginin işlerini zorlaştırdığını vurgulayan Kocaman, "Turu İstanbul'a bıraktık. İstanbul'da turu geçeceğiz. Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



Tecrübeli teknik adam, bu yenilginin ardından zihinsel olarak ligdeki Trabzonspor maçına odaklanmak istediklerini ifade ederek, Vardar'ı gelecek hafta İstanbul'da, kendi seyircileri önünde elemek istediklerini bildirdi. Futbolcuların saha yerleşim açsından zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Aykut Kocaman, iki golde de hatası bulunan Mehmet Topal'ın stoper pozisyonunda oynamasına yönelik bir soruyu yanıtlarken ise, tecrübeli oyuncuyu stoper rotasyonunda saymak zorunda olduğunu aktardı.