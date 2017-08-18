İstanbul'da geçeriz
Fenerbahçe’nin tecrübeli hocası, “2-0’lık yenilgi işimizi zorlaştırdı. Turu İstanbul’a bıraktık. İstanbul’da turu geçeceğiz. Avrupa Ligi’ne devam etmek istiyoruz” dedi
Tecrübeli teknik adam, bu yenilginin ardından zihinsel olarak ligdeki Trabzonspor maçına odaklanmak istediklerini ifade ederek, Vardar'ı gelecek hafta İstanbul'da, kendi seyircileri önünde elemek istediklerini bildirdi. Futbolcuların saha yerleşim açsından zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Aykut Kocaman, iki golde de hatası bulunan Mehmet Topal'ın stoper pozisyonunda oynamasına yönelik bir soruyu yanıtlarken ise, tecrübeli oyuncuyu stoper rotasyonunda saymak zorunda olduğunu aktardı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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