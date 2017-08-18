"Futbolcularımız bu sıkıntıyı giderecektir"
Fenerbahçeli Yönetici Ahmet Önder Fırat imza töreninde yaptığı açıklamada Vardar maçına değinerek üzgün olduklarını ancak bunu telafi edeceklerini söyledi.
Mauricio Isla, Giuliano ve Roberto Soldado için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninde açıklama yapan Önder Fırat, "Sizlerin karşısına daha iyi çıkmak isterdik. Vardar karşısında alınan sonuçtan dolayı yeterince üzgünüz, fakat telafisi olan bir maç. Futbolcularımız bu sıkıntımızı gidereceklerdir, buna inanıyoruz. Ben tüm oyuncularımıza Fenerbahçe'ye gelmek için heyecanlandıkları için ve burada oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Önder Fırat ayrıca Barselona'da yaşanan terör saldırısı için ; "Hain saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:59
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Toplam 8
Yorum
eraycan q7 seneye çine satılacak yeri lensle şimdiden doldu 3 kulvarda alternatifli kadro kurmak şart her maçta oynayamıyor q7
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Toplam 9
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F.Bahçe yönetiminden Aboubakar operasyonu
Toplam 23
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AAİS Hala sorunun forvet olduğunu sanan futbol cahilleri var. İstediğiniz kadar forvet alın Aboubakar' ıda alın, forvetlere pas atacak ortasaha y
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