Forvet aranıyor!
Robin Van Persie’nin sakatlığında ilk 11’de sahaya çıkan genç Ahmethan ve yerine giren yeni transfer Soldado etkisiz kaldı. Forvetteki eksiklik gün gibi ortaya çıktı.
Antrenmanda sakatlanan Robin van Persie'nin yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkan genç Ahmethan Köse, oyunda kaldığı 65 dakika içinde varlık gösteremedi. Yerine oyuna giren ve ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Soldado da etkisiz kaldı. Forvet hattı 'alarm' veren Fenerbahçe'nin acilen bir forvet transferine daha ihtiyacı olduğu belgelenmiş oldu.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
Forvet aranıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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