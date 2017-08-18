Forvet aranıyor!

Robin Van Persie’nin sakatlığında ilk 11’de sahaya çıkan genç Ahmethan ve yerine giren yeni transfer Soldado etkisiz kaldı. Forvetteki eksiklik gün gibi ortaya çıktı.

Ligde sezonun ilk maçında Göztepe ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da dün Vardar'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de forvet bölgesindeki eksiklik dikkat çekti.



Antrenmanda sakatlanan Robin van Persie'nin yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkan genç Ahmethan Köse, oyunda kaldığı 65 dakika içinde varlık gösteremedi. Yerine oyuna giren ve ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Soldado da etkisiz kaldı. Forvet hattı 'alarm' veren Fenerbahçe'nin acilen bir forvet transferine daha ihtiyacı olduğu belgelenmiş oldu.