Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Maçtan rakamlar
Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 12 maçta rakiplerine iki kez mağlup oldu. Kanarya 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Vardar, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 maçta iki galibiyet alabildi (7B 14M); ancak bu iki galibiyet son üç maçta geldi.
Makedonya temsilcileri, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı beş maçta da yenilmedi. 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:33
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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