Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmesi için Kadıköy'de Vardar'ı en az 3 farklı yenmesi gerekiyor. Beraberlikler ve tek farklı Fenerbahçe galibiyetleri Makedon ekibine yarayacak. 2-0'da maç uzatmalara gidecek.Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 12 maçta rakiplerine iki kez mağlup oldu. Kanarya 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.Vardar, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 maçta iki galibiyet alabildi (7B 14M); ancak bu iki galibiyet son üç maçta geldi.Makedonya temsilcileri, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı beş maçta da yenilmedi. 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.