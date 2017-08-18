 Fenerbahçe nasıl tur atlar? – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Fenerbahçe nasıl tur atlar?

    Fenerbahçe nasıl tur atlar?
    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmesi için Kadıköy'de Vardar'ı en az 3 farklı yenmesi gerekiyor. Beraberlikler ve tek farklı Fenerbahçe galibiyetleri Makedon ekibine yarayacak. 2-0'da maç uzatmalara gidecek.

    Maçtan rakamlar
    Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 12 maçta rakiplerine iki kez mağlup oldu. Kanarya 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
    Vardar, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 maçta iki galibiyet alabildi (7B 14M); ancak bu iki galibiyet son üç maçta geldi.
    Makedonya temsilcileri, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı beş maçta da yenilmedi. 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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