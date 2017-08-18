 F.Bahçe yönetiminden Aboubakar operasyonu – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe yönetiminden operasyonu

    F.Bahçe yönetiminden Aboubakar operasyonu

    Vardar karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe yönetimi forvet konusunda yeniden harekete geçti.

    Güçsüz rakibi Vardar karşısında forvetin etkisiz kaldığını gören sarı lacivertliler bir süredir gündeminde olan Vincent için girişimlerini arttırdı. Teknik direktör Aykut Kocaman, Vardar maçında sürpriz yaparak forvet hattında genç oyuncu Ahmethan'a şans tanıdı. Bekleneni veremeyen genç forvet daha sonra yerini yeni transfer Roberto Soldado'ya bıraktı. İlk maçına çıkan İspanyol forvet hem teknik ekibe hemde taraftara sergilediği performansla umut veremedi.

    Bu durum karşısında harekete geçen yönetim Aboubakar transferi için Porto'nun tekrar kapısını çalmaya hazırlanıyor. Golcü futbolcunun bonservisini de almak için Porto kulübüne yeni bir teklif sunacak. Fenerbahçe'nin transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe yönetiminden Aboubakar operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.