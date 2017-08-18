F.Bahçe yönetiminden Aboubakar operasyonu

Güçsüz rakibi Vardar karşısında forvetin etkisiz kaldığını gören sarı lacivertliler bir süredir gündeminde olan Vincent Aboubakar için girişimlerini arttırdı. Teknik direktör Aykut Kocaman, Vardar maçında sürpriz yaparak forvet hattında genç oyuncu Ahmethan'a şans tanıdı. Bekleneni veremeyen genç forvet daha sonra yerini yeni transfer Roberto Soldado'ya bıraktı. İlk maçına çıkan İspanyol forvet hem teknik ekibe hemde taraftara sergilediği performansla umut veremedi.

Bu durum karşısında harekete geçen yönetim Aboubakar transferi için Porto'nun tekrar kapısını çalmaya hazırlanıyor. Golcü futbolcunun bonservisini de almak için Porto kulübüne yeni bir teklif sunacak. Fenerbahçe'nin transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.