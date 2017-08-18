F.Bahçe yönetiminden Aboubakar operasyonu
Vardar karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe yönetimi forvet konusunda yeniden harekete geçti.
Güçsüz rakibi Vardar karşısında forvetin etkisiz kaldığını gören sarı lacivertliler bir süredir gündeminde olan Vincent Aboubakar için girişimlerini arttırdı. Teknik direktör Aykut Kocaman, Vardar maçında sürpriz yaparak forvet hattında genç oyuncu Ahmethan'a şans tanıdı. Bekleneni veremeyen genç forvet daha sonra yerini yeni transfer Roberto Soldado'ya bıraktı. İlk maçına çıkan İspanyol forvet hem teknik ekibe hemde taraftara sergilediği performansla umut veremedi.
Bu durum karşısında harekete geçen yönetim Aboubakar transferi için Porto'nun tekrar kapısını çalmaya hazırlanıyor. Golcü futbolcunun bonservisini de almak için Porto kulübüne yeni bir teklif sunacak. Fenerbahçe'nin transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:38
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Vardar yarası!
Toplam 72
Yorum
sami topal diyor ki golu ben attim, rakip takimin tabelasina yazmislar. olur mu oyle sey, o kadar da cabaladim yani,
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 9
Yorum
Galatasaray 1905 Abi efsane fikir ya süper düşünmüşler olimpiyatlarin Ronaldo su gibi adam alırlarsa bütün takımlar için iyi olur lig için efsane olur
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Demba Ba’ya ‘temiz’ kağıdı
Toplam 13
Yorum
bjk neyn kafası bu 17 yabancı vaken bazıları yabancı sınrını bılmıyor herhalde
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