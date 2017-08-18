 Emre Mor Fener’e kaldı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Fener’e kaldı

    Emre Mor Fener’e kaldı

    'un İnter'e transferi kesin olarak yattı...

    Dortmund'un hocası Peter Bosz dün yaptığı açıklamada, "'un İnter'e transferi gerçekleşmedi. İnter'e gitmeliydi, ancak anlaşma sağlayamadılar" dedi. Bosz, Emre'nin harika potansiyeli olduğunu da belirterek, "Ancak her oyuncu bizimle kalamaz. Gelişmeleri takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Mor için daha önce 8 milyon euro'ya satın alma opsiyonu içeren 2 milyon euro'luk kiralama önerisi yapan Fenerbahçe, Dortmund'dan yanıt bekliyor.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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