Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor

"TAM TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ..."

Şok mağlubiyeti değerlendiren Aykut Kocaman, "Maçtan önce bu skoru beklemiyorduk. Oyundan sonra daha iç acıtıcı bir durum oldu. Turu İstanbul'a bıraktık ama zorlaştırarak bıraktık. Tam Trabzonspor maçı öncesi avantajlı bir skorla dönmek çok rahatlatacaktı. Bu zorlu periyotta işimizi zorlaştırdık. Söyleyecek fazla bir şey yok. Bu kadar pozisyon var ama gol yok. Rakibin hazırladığı atak yok, kendi kendimize goller yedik. Enteresan bir dönemden geçiyoruz." dedi.

"ZOR OLACAK AMA TURU GEÇECEĞİZ"

İstanbul'da oynanacak rövanş maçında ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirten Aykut Kocaman, "Bu oyunun üzerine iki takımı kefeye koyarsak, zor olacak ama turu geçeceğiz" diye konuştu.

"ELİMİZDE 2 STOPER VAR..."

"Mehmet Topal ve Mauricio Isla, Trabzonspor maçı düşünülerek mi yedek bırakıldı?" şeklindeki soru üzerine Aykut Kocaman, "Elimizde şu anki kadro bu, başka seçeneğimiz yok. Yayıncı kuruluşta maçtan önce de söylemiştim. Arka arkaya zorlu 3 maç var. Elimizde 2 stoper var. Herhangi bir sakatlık anında sıkıntımız daha da büyüyecekti. Bu maçın telafisi olabileceği için 11'de değişiklikler yaptım. Enerjileri yüksek oyuncuları sahada tutmayı düşündüm" cevabını verdi.

"FENERBAHÇE STANDARDINDAKİ OYUNCULAR YAPMAZ"

Bireysel hataların fazla olması nedeniyle ilginç bir dönemden geçtiklerine vurgu yapan Kocaman, "İlginç bir dönemden geçiyoruz çünkü bu hatalar, Fenerbahçe standardındaki oyuncuların yapacakları bireysel hatalar değil. 34 maçlık ligde, 5-6 tane bireysel hata olabilir. 4 tanesini 2 maçta yaptık. Bu yüzden ilginç bir dönem diyorum. Anlık çözümler değil, geneli kapsayan çözümler üretmeliyim. benim görevim bu. Bu maçtaki tercihlerimin de nedeni buydu. Ancak ilginç dönemde, bu seçimler sıkıntı yarattı" açıklamasını yaptı.

"BAZI ŞEYLER ŞU AN TERS GİDİYOR"

Aykut Kocaman, "Bazı şeyler şu an ters gidiyor. Bu kadar pozisyon ürettiğin bir maçta topu içeri sokmasını bileceksin. İstanbul'da taraftarlar turu geçeceğiz. Zor olacak ama gruplarda olmayı istiyoruz. Vardar'ı skordan dolayı tebrik ediyorum" sözleriyle basın toplantısını noktaladı.