Alex, Giuliano'yu gelmeden önce arayıp ne dedi?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano, İstanbul'a gelmeden önce Alex'in kendisini aradğını ve başarıalr dilediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Alex üst düzey seviyede oynayan büyük bir oyuncuydu. Buraya gelmeden önce bana mesaj attı. Bana şans ve başarılar diledi. Saha içi özelliklere bakacak olduğunuzda çok farklı iki oyuncuyuz. Onun burada kazanmış olduğu başarılardan dolayı bana bir sorumluluk geliyor. Ama ben burada Guiliano olmak istiyorum. Kıyaslamaları bir kenara bırakalım bence. Alex lider bir oyuncuydu ama Guilano'nun da bu adımı atması gerekiyordu. Alex klasik 10 numara günümüzde. Artık öyle oyuncular kalmadı. Benim pozisyonumu ise ikinci forvet olarak değerlendirebiliriz. 9 numaranın arkasında oynuyorum. Ayrıca orta sahada da 3'üncü orta saha görevini üstlenebiliyorum. Kariyerimde daha kanatlarda da oynadım. Topla oynamayı seviyorum . Boşluklara kaçan oraları seven bir oyuncuyum. Ceza sahası içerisinde olmayı seviyorum. Son topta ceza sahası içersinde olmayı ve asist yapmayı seviyorum. Maç içersinde dikkat ettiğim noktalar bunlar. En önemlisi saha içersinde iyi skorları birlikte, takım halinde alabilmek. Soldado'nun da dediği gibi bizim tek hedefimiz takımımıza katkı sağlamak. Bunun çalışacağız."