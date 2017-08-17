Yeni şef Giuliano
Lisansı çıkan ve idmanlarda hazır bir görüntü çizen Brezilyalı yıldız bir aksilik olmazsa pazar günü 11’de sahaya çıkacak. Giuliano 3. bölgede pas merkezi olarak görev yapacak.
Fenerbahçe'de transferiyle taraftarı heyecanlandıran Giuliano, antrenmanlardaki performansıyla teknik heyeti memnun etti. Oyuncunun fiziksel olarak hazır durumda gelmesi Aykut Kocaman ve kurmaylarını sevindirirken, Kocaman'ın Vardar karşısında statü gereği forma giyemeyecek yıldızı Trabzonspor maçında ilk 11'de başlatmayı planladığı belirlendi. Tecrübeli teknik adamın, maçın stratejisini de Giuliano'nun üzerine kurduğu ve Brezilyalı yıldızı 3'üncü bölgede pas merkezi olarak kullanmayı düşündüğü belirtiliyor.
MANCİNİ'YE VERYANSIN!
Öte yandan Giuliano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Mancini'nin Zenit'te kendisini takımdan neden kestiğini açıklamadığını belirterek, "Aynı fikirde değilim. Mancini'nin bana davranış şeklini kabul edemem. Hiçbir noktada gelip 'Sana güvenmiyorum' demedi, benimle konuşmadı" ifadelerini kullandı. Giuliano, şimdi kendisine değer veren bir kulüpte olduğunu da belirtti.
Emre BOL
MANCİNİ'YE VERYANSIN!
Öte yandan Giuliano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Mancini'nin Zenit'te kendisini takımdan neden kestiğini açıklamadığını belirterek, "Aynı fikirde değilim. Mancini'nin bana davranış şeklini kabul edemem. Hiçbir noktada gelip 'Sana güvenmiyorum' demedi, benimle konuşmadı" ifadelerini kullandı. Giuliano, şimdi kendisine değer veren bir kulüpte olduğunu da belirtti.
Emre BOL
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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