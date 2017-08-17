Volkan kulübede, Kameni sahada

Kocaman, Göztepe karşılaşmasında hatalı bir gol yiyen Volkan Demirel'e yedekler arasında yer verirken, yeni transfer Kameni'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Kameni, Vardar maçıyla sarı-lacivertli formayla ilk resmi karşılaşmasına çıktı.



FENERBAHÇE TARAFTARI ÜSKÜP'TE DE YALNIZ BIRAKMADI

Makedonya deplasmanında Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan tribünün önemli bir bölümü doldu. Ev sahibi Vardar'ın taraftarları da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak, takımlarını maçın ilk dakikasından itibaren destekledi.



Öte yandan, karşılaşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Maçın başlamasından önce bir polis helikopteri stat üzerinde devriye uçuşu yaptı.



JANEVSKİ İLK KEZ

Vardar, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü yönetiminde çıktı. Makedonya temsilcisinde 2 gün önce teknik direktör Goce Sedloski'nin istifa etmesinin ardından, Fenerbahçe karşılaşmasında takımın başında Cedomir Janevski yer aldı.