Volkan kulübede, Kameni sahada
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, kalede yeni transfer Carlos Kameni'yi oynattı.
Kocaman, Göztepe karşılaşmasında hatalı bir gol yiyen Volkan Demirel'e yedekler arasında yer verirken, yeni transfer Kameni'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Kameni, Vardar maçıyla sarı-lacivertli formayla ilk resmi karşılaşmasına çıktı.
FENERBAHÇE TARAFTARI ÜSKÜP'TE DE YALNIZ BIRAKMADI
Makedonya deplasmanında Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan tribünün önemli bir bölümü doldu. Ev sahibi Vardar'ın taraftarları da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak, takımlarını maçın ilk dakikasından itibaren destekledi.
Öte yandan, karşılaşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Maçın başlamasından önce bir polis helikopteri stat üzerinde devriye uçuşu yaptı.
JANEVSKİ İLK KEZ
Vardar, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü yönetiminde çıktı. Makedonya temsilcisinde 2 gün önce teknik direktör Goce Sedloski'nin istifa etmesinin ardından, Fenerbahçe karşılaşmasında takımın başında Cedomir Janevski yer aldı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:47
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Kocaman, forvette Ahmethan'a şans verdi
Toplam 5
Yorum
Aykut senle olmaz bu iş Ahmethan ne yıldızdır ne yıldız adayıdır averaj bir futbolcu ve parlak bir geleceği de yok böyle bir kadro seçimi ile başarı gelmez
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2. ve 3. haftanın 5 maçında değişiklik
Toplam 1
Yorum
erdo61 yönetim nasıl sessiz kalıyor.bu adam hermaçta bizi katlediyor. gecen sezon ki fener maçinda ofsayttan yediğimiz golü de mi hatırlamıyorsunuz
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Nani'ye de Arda taktiği!
Toplam 21
Yorum
BOZKURT Ne nanisi maça bak Josef ozan Topal aynı hikaye devam Ekici culano bunlar kadroya giremez
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