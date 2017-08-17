 Volkan kulübede, Kameni sahada – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Volkan kulübede, Kameni sahada

    Volkan kulübede, Kameni sahada

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, kalede yeni transfer Carlos Kameni'yi oynattı.

    Kocaman, Göztepe karşılaşmasında hatalı bir gol yiyen 'e yedekler arasında yer verirken, yeni transfer Kameni'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Kameni, Vardar maçıyla sarı-lacivertli formayla ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

    FENERBAHÇE TARAFTARI ÜSKÜP'TE DE YALNIZ BIRAKMADI
    Makedonya deplasmanında Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan tribünün önemli bir bölümü doldu. Ev sahibi Vardar'ın taraftarları da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak, takımlarını maçın ilk dakikasından itibaren destekledi.

    Öte yandan, karşılaşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Maçın başlamasından önce bir polis helikopteri stat üzerinde devriye uçuşu yaptı.

    JANEVSKİ İLK KEZ
    Vardar, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü yönetiminde çıktı. Makedonya temsilcisinde 2 gün önce teknik direktör Goce Sedloski'nin istifa etmesinin ardından, Fenerbahçe karşılaşmasında takımın başında Cedomir Janevski yer aldı.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:47
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