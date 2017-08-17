 Valencia için harika olur! – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Valencia için harika olur!

    Valencia için harika olur!
    İspanyol Las Provincias gazetesi, Valencia'nın gözden çıkardığı Luis Nani için Fenerbahçe'ye dönme ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı. Valencia'nın sarı-lacivertli takımdan 8.5 milyon euro'ya transfer ettiği Portekizli yıldızdan kurtulmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'ye satışının 'harika' bir iş olacağı belirtildi. Marca ise Fenerbahçe'nin Nani için kiralama teklifi yaptığını duyurdu.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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