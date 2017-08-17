Valencia için harika olur!

İspanyol Las Provincias gazetesi, Valencia'nın gözden çıkardığı Luis Nani için Fenerbahçe'ye dönme ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı. Valencia'nın sarı-lacivertli takımdan 8.5 milyon euro'ya transfer ettiği Portekizli yıldızdan kurtulmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'ye satışının 'harika' bir iş olacağı belirtildi. Marca ise Fenerbahçe'nin Nani için kiralama teklifi yaptığını duyurdu.