Valencia için harika olur!
İspanyol Las Provincias gazetesi, Valencia'nın gözden çıkardığı Luis Nani için Fenerbahçe'ye dönme ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı. Valencia'nın sarı-lacivertli takımdan 8.5 milyon euro'ya transfer ettiği Portekizli yıldızdan kurtulmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'ye satışının 'harika' bir iş olacağı belirtildi. Marca ise Fenerbahçe'nin Nani için kiralama teklifi yaptığını duyurdu.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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