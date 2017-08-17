 Taraftara uyarı – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Taraftara uyarı

    Taraftara uyarı
    Yönetim, Vardar maçını izleyecek taraftarlara güvenlik kurallarına uyma çağrısı yaptı. UEFA'nın karşılaşmayı 'yüksek rizikolu maç' statüsüne aldığı vurgulanan açıklamada, sahaya yabancı madde atılmaması, saha içine girilmemesi, tribünde meşale yakılmaması, kötü tezahürat yapılmaması ve siyasi içerikli pankart açılmaması istendi.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftara uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.