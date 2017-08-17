Taraftara uyarı
Yönetim, Vardar maçını izleyecek taraftarlara güvenlik kurallarına uyma çağrısı yaptı. UEFA'nın karşılaşmayı 'yüksek rizikolu maç' statüsüne aldığı vurgulanan açıklamada, sahaya yabancı madde atılmaması, saha içine girilmemesi, tribünde meşale yakılmaması, kötü tezahürat yapılmaması ve siyasi içerikli pankart açılmaması istendi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:07
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