 Salih’te son tango – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Salih’te son tango

    Salih’te son tango

    Takımdan ayrılacak son ismin olması bekleniyor.

    Hazırlık kampında isteneni veremeyen ve özel maçlarda dahi çok az şans bulan genç oyuncu, Üsküp kafilesine de dahil edilmedi. Salih'in gözden çıkarıldığı ve menajerine 'takım bul' talimatı verildiği bildirildi. 'ın ilk olarak bonservisiyle satılması, bu olmazsa Avrupa'da bir kulübe kiralanması hedefleniyor.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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