Salih’te son tango
Takımdan ayrılacak son ismin Salih Uçan olması bekleniyor.
Hazırlık kampında isteneni veremeyen ve özel maçlarda dahi çok az şans bulan genç oyuncu, Üsküp kafilesine de dahil edilmedi. Salih'in gözden çıkarıldığı ve menajerine 'takım bul' talimatı verildiği bildirildi. Salih Uçan'ın ilk olarak bonservisiyle satılması, bu olmazsa Avrupa'da bir kulübe kiralanması hedefleniyor.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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