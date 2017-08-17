Persie başlayacak Soldado bitirecek
Vardar karşısında forvet yine Van Persie’ye emanet. Üsküp’e götürülen Roberto Soldado yedek kulübesinde olacak. Teknik heyetin, İspanyol yıldıza maçın gidişatına göre 15-20 dakika şans vermeyi planladığı bildirildi.
Kanarya'nın yeni golcüsü Roberto Soldado, Vardar kafilesine dahil edildi. Ancak fizik olarak tam hazır olmayan İspanyol yıldız bugün büyük olasılıkla yedek soyunacak. İlk onbirde yine Robin van Persie görev yapacak. Teknik heyetin Soldado'ya maçın gidişatına göre şans vermesi bekleniyor. Skor avantajı elde edilmesi halinde Soldado'nun en az 15-20 dakika sahaya sürülerek durumunun gözlenmesi planlanıyor.
Öte yandan Soldado'ya eski Fenerbahçeli Pierre Webo'dan övgü geldi. Kamerunlu forvet, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
SON VURUŞ USTASI
"Soldado ile Osasuna'da birlikte oynadık. Fenerbahçe'nin aradığı, istediği golleri atabilecek bir oyuncudur. Geçen sezon Villarreal'da Bakambu'ya çok gol attırdı. Son vuruş ustasıdır. Nasıl gol atacağını çok iyi bilir. Umarım, Fenerbahçe şampiyon olur."
Öte yandan Soldado'ya eski Fenerbahçeli Pierre Webo'dan övgü geldi. Kamerunlu forvet, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
SON VURUŞ USTASI
"Soldado ile Osasuna'da birlikte oynadık. Fenerbahçe'nin aradığı, istediği golleri atabilecek bir oyuncudur. Geçen sezon Villarreal'da Bakambu'ya çok gol attırdı. Son vuruş ustasıdır. Nasıl gol atacağını çok iyi bilir. Umarım, Fenerbahçe şampiyon olur."
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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