Ozan Tufan'a tepki!
Fenerbahçe'nin UEFA Avupa Ligi Play-Off Turu'nda Vardar ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar oyundan çıktığı sırada Ozan Tufan'a tepki gösterdi.
Graz maçında 82. dakikada kenara gelen Ozan Tufan, Vardar maçında da aynı dakikada oyundan alındı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Ozan'ın oyundan çıktığı sırada, sarı-lacivertli futbolcuyu yuhaladı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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Kocaman, forvette Ahmethan'a şans verdi
Toplam 5
Yorum
Aykut senle olmaz bu iş Ahmethan ne yıldızdır ne yıldız adayıdır averaj bir futbolcu ve parlak bir geleceği de yok böyle bir kadro seçimi ile başarı gelmez
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2. ve 3. haftanın 5 maçında değişiklik
Toplam 1
Yorum
erdo61 yönetim nasıl sessiz kalıyor.bu adam hermaçta bizi katlediyor. gecen sezon ki fener maçinda ofsayttan yediğimiz golü de mi hatırlamıyorsunuz
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Nani'ye de Arda taktiği!
Toplam 21
Yorum
BOZKURT Ne nanisi maça bak Josef ozan Topal aynı hikaye devam Ekici culano bunlar kadroya giremez
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