Milanlı Gomez’de işler sarpa sardı
Fenerbahçe'nin transferini büyük ölçüde bitirdiği belirtilen Milan'lı Gustavo Gomez için ülkesi Paraguay'dan şok bir iddia geldi. ABC gazetesi, Gomez'in hocası Vincenza Montella ile konuştuğunu belirtirken, takımda kalma konusunda anlaştığını ileri sürdü. Milan'ın Fenerbahçe'nin yaptığı iki teklifi de geri çevirdiği savunuldu. Gomez için Trabzonspor'un da devreye girdiği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin ise girişimlere devam ettiği öğrenildi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:06
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