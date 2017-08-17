 Milanlı Gomez’de işler sarpa sardı – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Milanlı Gomez’de işler sarpa sardı

    Milanlı Gomez’de işler sarpa sardı
    Fenerbahçe'nin transferini büyük ölçüde bitirdiği belirtilen Milan'lı için ülkesi Paraguay'dan şok bir iddia geldi. ABC gazetesi, Gomez'in hocası Vincenza Montella ile konuştuğunu belirtirken, takımda kalma konusunda anlaştığını ileri sürdü. Milan'ın Fenerbahçe'nin yaptığı iki teklifi de geri çevirdiği savunuldu. Gomez için Trabzonspor'un da devreye girdiği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin ise girişimlere devam ettiği öğrenildi.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milanlı Gomez’de işler sarpa sardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.