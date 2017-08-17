 Martin Skrtel’e Ada’dan talip – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    ’e Ada’dan talip

    Martin Skrtel’e Ada’dan talip

    Göztepe'ye attığı golle sezona iyi bir giriş yapan 'e Ada'dan talip çıktı.

    İngiliz basınında yer alan haberlerde, savunmaya takviye planlayan West Bromwich'in menajeri Tony Pulis'in listesinde 'in yer aldığı vurgulandı. Diğer aday Ben Gibson için Middlesbrough'nun yapılan iki teklifi de reddettiği belirtilirken, Skrtel'in 4-5 milyon euro maliyetiyle öne çıktığı ifade edildi. 32 yaşındaki Slovak stoperin, Liverpool'da 8 yıllık bir deneyiminin bulunduğu hatırlatılırken, Fenerbahçe'nin de FFP kriterleri nedeniyle Skrtel'i bırakmak zorunda kalabileceği savunuldu.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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