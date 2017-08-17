Kocaman, forvette Ahmethan'a şans verdi

Robin van Persie'nin sakat olduğu Fenerbahçe'de 20 yaşındaki Ahmethan, Vardar karşısında takımı adına gol aradı.



Sarı-lacivertli takımın Villarreal'den transfer ettiği İspanyol forvet Roberto Soldado ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.



Fenerbahçe sahaya kalede Kameni, savunmada Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Dirar, Ozan Tufan, De Souza, Valbuena ve ileri uçta Alper Potuk ile Ahmethan Köse ile çıktı.



Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel ve Soldado'nun yanı sıra Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Oğuz Kağan Güçtekin ve Aatif Chahechouhe yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.