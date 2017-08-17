 Kocaman, forvette Ahmethan'a şans verdi – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Kocaman, forvette Ahmethan'a şans verdi

    Kocaman, forvette Ahmethan'a şans verdi

    Aykut Kocaman, forvet hattında ise genç oyuncu 'ye şans verdi.

    Robin van Persie'nin sakat olduğu 'de 20 yaşındaki Ahmethan, Vardar karşısında takımı adına gol aradı.

    Sarı-lacivertli takımın Villarreal'den transfer ettiği İspanyol forvet Roberto Soldado ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

    Fenerbahçe sahaya kalede Kameni, savunmada Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Dirar, Ozan Tufan, De Souza, Valbuena ve ileri uçta Alper Potuk ile ile çıktı.

    Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel ve Soldado'nun yanı sıra Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Oğuz Kağan Güçtekin ve Aatif Chahechouhe yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:47
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