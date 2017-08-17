Fener'e vız gelir
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Lig play-off turu ilk maçında Vardar’a konuk oluyor. 21.00’deki maç beIN Sports’da.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bu akşam Makedonya temsilcisi Vardar'la karşı karşıya gelecek. Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakime İtalyan Luca Banti. 3. ön elemede Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-1 ve 1-1'le safdışı bırakan Kanarya'da hedef rövanş için avantajlı bir skor elde edip, gruplara kalmak. Makedonya'da son 3 sezonun şampiyonu Vardar ise Şampiyonlar Ligi elemelerinde Malmö'yü geçip, Kopenhag'a elenmişti. Hocası istifa eden takımın başında bu akşam yardımcı antrenör yer alacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mehmet Ekici ve Fernandao ile Giuliano, Van der Wiel ve Salih Uçan kadroda yer almıyor.
3'LÜ REVİZYON
Fenerbahçe'nin Vardar 11'inde Göztepe maçına göre 3 değişiklik bekleniyor. Sarı-lacivertli takımda defansif açıdan sıkıntı yaşayan Valbuena'nın açığını kapatmak için Hasan Ali Kaldırım'ın yeniden sol beke monte edilmesi bekleniyor. Kocaman'ın ayrıca, takımdaki pas yüzdesini artırma amacıyla orta sahada Ozan Tufan'la başlayacağı öğrenildi. Kalede ise Kameni'nin oynaması yüksek olasılık. Bu durumda Volkan, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı yedek soyunacak.
AVRUPA'DA 219. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa arenasında 219'uncu maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım bugüne kadar kupalarda yaptığı 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 273 gol gönderen Kanarya, kalesinde ise 322 gol gördü.
ELEMELERDEKİ KARNESİ İYİ: 9'DA 8
Fenerbahçe eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turunda sadece 1 kez elendi. Elemelerde 9'da 8 yapan sarı-lacivertliler, sadece Aykut Kocaman'ın ilk döneminde 2010-11 sezonunda PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti. Kanarya oynadığı 18 eleme maçında 12 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 mağlubiyet gördü.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Sarı-lacivertliler Vardar ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. F.Bahçe, II. Filip Arena'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. İlk 15 dakikası basın açık olan antrenmanda, futbolcular önce pas, daha sonra ise taktik çalıştı.
3'LÜ REVİZYON
Fenerbahçe'nin Vardar 11'inde Göztepe maçına göre 3 değişiklik bekleniyor. Sarı-lacivertli takımda defansif açıdan sıkıntı yaşayan Valbuena'nın açığını kapatmak için Hasan Ali Kaldırım'ın yeniden sol beke monte edilmesi bekleniyor. Kocaman'ın ayrıca, takımdaki pas yüzdesini artırma amacıyla orta sahada Ozan Tufan'la başlayacağı öğrenildi. Kalede ise Kameni'nin oynaması yüksek olasılık. Bu durumda Volkan, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı yedek soyunacak.
AVRUPA'DA 219. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa arenasında 219'uncu maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım bugüne kadar kupalarda yaptığı 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 273 gol gönderen Kanarya, kalesinde ise 322 gol gördü.
ELEMELERDEKİ KARNESİ İYİ: 9'DA 8
Fenerbahçe eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turunda sadece 1 kez elendi. Elemelerde 9'da 8 yapan sarı-lacivertliler, sadece Aykut Kocaman'ın ilk döneminde 2010-11 sezonunda PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti. Kanarya oynadığı 18 eleme maçında 12 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 mağlubiyet gördü.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Sarı-lacivertliler Vardar ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. F.Bahçe, II. Filip Arena'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. İlk 15 dakikası basın açık olan antrenmanda, futbolcular önce pas, daha sonra ise taktik çalıştı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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