 Fenerbahçe'de imza şov yarın – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de imza şov yarın

    Fenerbahçe'de imza şov yarın

    Fenerbahçe Kulübü resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Mauricio Isla, Giuliano Victor de Paula ve Roberto Soldado için imza töreninin 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 15.30’da yapılacağını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

    "Takımımıza bu sezon başında katılan futbolcularımız Mauricio Isla, Giuliano Victor de Paula ve Roberto Soldado'nun imza törenleri ve basın toplantıları 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 15.30'da gerçekleşecektir.

    Üç futbolcumuzun katılacağı imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir.

    Basın mensuplarına duyururuz. "
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de imza şov yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.