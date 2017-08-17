Fenerbahçe'de imza şov yarın
Fenerbahçe Kulübü resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Mauricio Isla, Giuliano Victor de Paula ve Roberto Soldado için imza töreninin 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 15.30’da yapılacağını açıkladı.
"Takımımıza bu sezon başında katılan futbolcularımız Mauricio Isla, Giuliano Victor de Paula ve Roberto Soldado'nun imza törenleri ve basın toplantıları 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 15.30'da gerçekleşecektir.
Üç futbolcumuzun katılacağı imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir.
Basın mensuplarına duyururuz. "
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:20
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Lucescu ne yapacağını şaşırdı
Toplam 2
Yorum
MKARHAN Süperlig'de maç kadrosunda alt yapıdan en az 5 oyuncu bulundurma zorunluluğu getirirsin, ayrıca ilk onbirde de bunların en az ikisini oynatm
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Arfa’dan servete ret
Toplam 8
Yorum
pirlo PSGnin atıf şeysusu diyebiliriz. istenmiyor, teklifler de var ama kene gibi yapıştı takıma
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Valencia için harika olur!
Toplam 9
Yorum
erol Bu kadar sağ açığın turşusunu mu kuracaksınız
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