Fenerbahçe'de imza şov yarın

Fenerbahçe Kulübü resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Mauricio Isla, Giuliano Victor de Paula ve Roberto Soldado için imza töreninin 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 15.30’da yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Takımımıza bu sezon başında katılan futbolcularımız Mauricio Isla, Giuliano Victor de Paula ve Roberto Soldado'nun imza törenleri ve basın toplantıları 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 15.30'da gerçekleşecektir.



Üç futbolcumuzun katılacağı imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir.



Basın mensuplarına duyururuz. "