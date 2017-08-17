Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0

Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'daki maçın normal süresinde rakibinin tek isabetli şutunda kalesinde golü gören Fenerbahçe, 90+2'de Mehmet Topal'ın kendi kalesine attığı golle büyük şok yaşadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 24 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı rakibine kaptırdı.



FORVETTE AHMETHAN ETKİSİZDİ

Fenerbahçe maç boyunca Alper, Ahmethan, Dirar, Josef, Ozan Tufan'la ileride çoğalırken, özellikle ofansif orta saha oyuncusunun olmayışının eksikliğini hissetti ve ileri uçta yaratıcılık ve bitiricilik sorunu yaşadı.



VARDAR MAÇA TEKNİK DİREKTÖRSÜZ ÇIKTI

Hocası istifa eden Vardar'da Fenerbahçe karşısında yardımcı antrenör görev aldı.



MEHMET TOPAL'IN HATASINI BERSEGHYAN AFFETMEDİ

Kadro değeri 10 milyon euro olan Makedon ekibi, Fenerbahçe karşısında maç boyu kendi yarı sahasında oyunu kabul ederken, defansta Mehmet Topal ve Skrtel'in hatası sonrası ikramı geri çevirmedi.

Sarı-lacivertliler hücumda sayısız pozisyondan faydalanamadığı ilk yarıda 20. dakikada Tigran Barseghyan'ın golüne engel olamadı ve devreye 1-0 geride girdi.



SOLDADO OYUNA DAHİL OLDU

28. dakikada Nabil Dirar'ın sert vuruşunda kaleci gole izin vermedi. 43. Hasan Ali'nin ağları bulan topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Fenerbahçe'nin yeni transfer Soldado 64. dakikada oyuna girerken, ileri uçta etkisiz kalan Ahmethan kenara alındı.

İKİNCİ YARIDA ORTAM KIZIŞTI

Maçın ikinci yarısında yaşanan olaylar maça damga vurdu. Mücadelenin 89. dakikasında Vardar'dan Boban Grncarov ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



MEHMET TOPAL'LA KAMENİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Maçın 90. dakikasında Fenerbahçe cezasına gelen topa Mehmet Topal ters bir vuruş yaptı ve top Kameni'nin üstünden ağlarla buluştu. Bu golle Vardar 2-0 öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında ise rakibine sert bir müdahalede bulunan Josef de Souza, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, maç 2-0'lık Vardar üstünlüğüyle tamamlandı.



Öte yandan, maçın son düdüğünün çalınmasının ardından Fenerbahçe yedek kulübesi önünde tartışma yaşandı.

Turun ikinci maçı 24 Ağustos Perşembe Günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.



MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel'e yedekler arasında yer verirken, kalede yeni transfer Carlos Kameni'yi oynattı.

Kameni, Vardar maçıyla sarı-lacivertli formayla ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Aykut Kocaman, forvet hattında ise genç oyuncu Ahmethan Köse'ye şans verdi.

Sarı-lacivertli takımın Villarreal'den transfer ettiği İspanyol forvet Roberto Soldado ise karşılaşmaya ikinci yarı dahil oldu.

Vardar, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü yönetiminde çıktı.

Makedonya temsilcisinde 2 gün önce teknik direktör Goce Sedloski'nin istifa etmesinin ardından, Fenerbahçe karşılaşmasında takımın başında Cedomir Janevski yer aldı.

Makedonya deplasmanında Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı.

33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan tribünün önemli bir bölümü doldu.

Ev sahibi Vardar'ın taraftarları da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak, takımlarını maçın ilk dakikasından itibaren destekledi.