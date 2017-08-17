 F.Bahçe rahat eler – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    F.Bahçe rahat eler

    F.Bahçe rahat eler
    Pelister ile geçen sezon Makedonya Kupası'nı kazanan Türk teknik direktör Naci Şensoy, F.Bahçe'nin Vardar'ı rahat eleyeceğini söyledi. "Vardar, Makedonya'nın en iyi takımı olmasına karşın Süper Lig'de küme düşmemeye oynayacak bir ekip. Felipe takımın beyni" diyen Pelister, "F.Bahçe, kadro kalitesiyle Vardar'ı eler" yorumunu yaptı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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