 F.Bahçe, Orellana'yı bitirdi! – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    F.Bahçe, Orellana'yı bitirdi!

    F.Bahçe, Orellana'yı bitirdi!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İspanya basınından flaş bir iddia geldi.

    Valencia kulübüne yakınlığıyla bilinen Superdeporte.es internet sitesi, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcu Fabian Orellana ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya vardığını yazdı.

    Superdeporte'nin yayınladığı haberde Valencia'nin Celta Vigo'dan 3 milyon euro karşılığında bonservisiyle transfer ettiği 31 yaşındaki oyuncunun kulüpten ayrılma konusunda teknik direktör Garcia Toral'den de onay aldığı belirtilirken sarı lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

    Orellana'yla anlaşma aşamasında menajer Ahmet Bulut'un da devreye girdiğini satırlarına taşıyan Superdeporte, Orellana'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini belirtti.

    Orta sahanın ilerisinde ve forvetin sağında görev yapabilen Orellana, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalarsa Isla'nın ardından sarı lacivertlilerin ikinci Şilili futbolcusu olacak.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:43
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