F.Bahçe, Orellana'yı bitirdi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İspanya basınından flaş bir iddia geldi.
Valencia kulübüne yakınlığıyla bilinen Superdeporte.es internet sitesi, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcu Fabian Orellana ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya vardığını yazdı.
Superdeporte'nin yayınladığı haberde Valencia'nin Celta Vigo'dan 3 milyon euro karşılığında bonservisiyle transfer ettiği 31 yaşındaki oyuncunun kulüpten ayrılma konusunda teknik direktör Garcia Toral'den de onay aldığı belirtilirken sarı lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı duyuruldu.
Orellana'yla anlaşma aşamasında menajer Ahmet Bulut'un da devreye girdiğini satırlarına taşıyan Superdeporte, Orellana'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini belirtti.
Orta sahanın ilerisinde ve forvetin sağında görev yapabilen Orellana, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalarsa Isla'nın ardından sarı lacivertlilerin ikinci Şilili futbolcusu olacak.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:43
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Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istiyor
Toplam 55
Yorum
veysel yılmaz selcuk inan beşiktaşa gelirse çıldırırım gs hiç bir şey yapmayan sadece yan pas yapan 33 yaşındaki adamı istemeyiz
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Persie başlayacak Soldado bitirecek
Toplam 5
Yorum
Enda RVP biraz peşpeşe maç oynasın sakatlık olmazsa kendini bulacaktır.
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Martin Skrtel’e Ada’dan talip
Toplam 7
Yorum
Enda Çok kaliteli kesinlikle bırakılmamalı. Bu yaştaki bi futbolcudan para kazanmak mantıklı gibi görünse de kesinlikle kalmalı.
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