 FB TV'nin eski müdürü FETÖ'den tutuklandı – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    FB TV'nin eski müdürü FETÖ'den tutuklandı

    FB TV'nin eski müdürü FETÖ'den tutuklandı

    Fenerbahçe TV eski haber müdürü Yasir Kaya, FETÖ soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Kaya tutuklandı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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