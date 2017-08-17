Emre Mor için flaş açıklama
Fenerbahçe'nin de taklif yaptığı Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor için Alman kulübünden açıklama geldi.
Borussia Dortmund teknik direktörü Peter Bosz, sarı lacivertlilerin teklif yaptığı Emre Mor'un transferinin gerçekleşmeyeceğini söyledi.
Düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Bosz, Emre Mor'la ilgili "Inter'le görüşüyordu fakat transfer gerçekleşmedi. Anlaşma sağlayamadılar. Sorumlusu Dortmund değil. Transferin içine dahil olanlar suçlu. Emre yüksek potansiyelli bir oyuncu fakat her oyuncu sonuna kadar bizimle kalamaz. Reus, Schürrle, Dembele'nin durumuna göre alternatif olabilir. Gelişmeleri takip edeceğiz" şeklinde konuştu.
İtalyan haber sitesi Calciomercato.it muhabiri Mateo Pedrosi de Bosz'un ifadelerini doğrular bir tweet attı. Pedrosi, Emre Mor trransferinin gerçekleşmeme nedeninin araya giren kişiler olduğunu ifade etti.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:44
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F.Bahçe, Orellana'yı bitirdi!
Toplam 16
Yorum
umut lig başlamış sen hala iyi bir forvet , sol bek , stoper alamışsın, ısrarla hatalı gol yıyen volkanla debam ediyosun vs.. bu senede zor işler
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Feghouli 3 maç yok
Toplam 7
Yorum
ismimiz, uçaktan inerken sakatlanmış sa demek ki
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Fener’e de atarım
Toplam 2
Yorum
kral61 Aynen atıp Bursayı şampiyon yaptığın gibi. Gollere devam kral
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