 Emre Mor için flaş açıklama – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Emre Mor için flaş açıklama

    Emre Mor için flaş açıklama

    Fenerbahçe'nin de taklif yaptığı Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor için Alman kulübünden açıklama geldi.

    Borussia Dortmund teknik direktörü Peter Bosz, sarı lacivertlilerin teklif yaptığı Emre Mor'un transferinin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

    Düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Bosz, Emre Mor'la ilgili "Inter'le görüşüyordu fakat transfer gerçekleşmedi. Anlaşma sağlayamadılar. Sorumlusu Dortmund değil. Transferin içine dahil olanlar suçlu. Emre yüksek potansiyelli bir oyuncu fakat her oyuncu sonuna kadar bizimle kalamaz. Reus, Schürrle, Dembele'nin durumuna göre alternatif olabilir. Gelişmeleri takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

    İtalyan haber sitesi Calciomercato.it muhabiri Mateo Pedrosi de Bosz'un ifadelerini doğrular bir tweet attı. Pedrosi, Emre Mor trransferinin gerçekleşmeme nedeninin araya giren kişiler olduğunu ifade etti.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:44
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